Глава РСПП: Бизнес счел нереализуемой идею добровольного взноса в бюджет

По его словам, главная проблема заключается в отборе конкретных компаний, которым будет предложено заплатить взнос. Также Шохин указал на неравномерность налоговой нагрузки российского бизнеса — например, в отдельных отраслях в 2023 году предусмотрены повышенные ставки НДПИ.

Ранее президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич в разговоре с НСН отмечал, что идея о разовом добровольном взносе в бюджет России от бизнеса создает недопонимание.

