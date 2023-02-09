Глава РСПП: Бизнес счел нереализуемой идею добровольного взноса в бюджет
Российские компании считают нереализуемой идею кабмина собрать с них добровольный однократный взнос в бюджет. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в разговоре с РБК.
По его словам, главная проблема заключается в отборе конкретных компаний, которым будет предложено заплатить взнос. Также Шохин указал на неравномерность налоговой нагрузки российского бизнеса — например, в отдельных отраслях в 2023 году предусмотрены повышенные ставки НДПИ.
Ранее президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич в разговоре с НСН отмечал, что идея о разовом добровольном взносе в бюджет России от бизнеса создает недопонимание.
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