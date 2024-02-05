Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО и членов семей погибших без условий, предусмотренных программой. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.
Поручение было дано по итогам рабочей поездки в Архангельскую область. Уточняется, что программу распространят на участников СВО без ограничений по возрасту и семейному положению.
Соответствующие изменения надлежит внести до 1 марта 2024 года. Ответственными за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в России также продлят программу «Семейная ипотека». При этом доля семейной ипотеки в новостройках достигла рекордного значения в конце 2023 года. Этот вариант выбрали 70% граждан России, которые приобрели в декабре новое жильё, напоминает «Радиоточка НСН».
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