Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников СВО

Поручение было дано по итогам рабочей поездки в Архангельскую область. Уточняется, что программу распространят на участников СВО без ограничений по возрасту и семейному положению.

Соответствующие изменения надлежит внести до 1 марта 2024 года. Ответственными за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в России также продлят программу «Семейная ипотека». При этом доля семейной ипотеки в новостройках достигла рекордного значения в конце 2023 года. Этот вариант выбрали 70% граждан России, которые приобрели в декабре новое жильё, напоминает «Радиоточка НСН».

