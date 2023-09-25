«Лучше избегать!»: Названы самые опасные для здоровья вейпы

«Озабоченность руководства Пермского края абсолютно понятна. Несмотря на принятые на федеральном уровне меры, на практике их реализация пока что очень сильно хромает. Даже некоторые из крупнейших транснациональных табачных компаний почему-то не спешат исполнять закон, в торговых точках по реализации их товаров все еще присутствует выкладка устройств для потребления никотиносодержащей продукции, напоминающая выкладку популярных гаджетов. Безусловно, такой подход направлен в первую очередь на молодежь», - сказал Зыков.

По его словам, отказаться полностью от жидкостей для вейпов было бы правильным решением на данном этапе.

«При этом технический регламент на вейпы пока еще не принят, то есть требований к жидкости для вейпов, которые обеспечивали бы минимальную защиту здоровья, пока еще нет. В этих условиях отсутствие жидкости для вейпов на рынке будет лучшим решением. По словам самих же производителей и продавцов, большая часть жидкостей для вейпов присутствовала на рынке нелегально, сейчас как раз принимаются меры с целью улучшения администрирования рынка, так что озабоченности по поводу роста нелегальной торговли по большей части надуманы», - объяснил собеседник НСН.

С ним согласился главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев, который рассказал, что опасаться стоит именно нелегальной продукции. По словам специалиста, многоразовые устройства проще всего подделать - рисков при употреблении таких вейпов больше.

«Самые опасные вейпы – это нелегальные. Проще всего производить нелегально вейпы, которые пользователь сам заправляет, то есть, это какие-то жидкости в пузырьках и такие многоразовые разновидности. И устройства, и жидкости эти делаются в непонятных условиях. Тут все риски могут присутствовать, этого лучше избегать. Одноразовые и нагреваемые табаки – это сложное производство, это невозможно сделать в кустарных условиях. Поэтому здесь речь и легальной продукции, даже если она «нелегально» проходит таможню», - заключил он.

В апреле депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий правила оборота вейпов и других устройств потребления никотинсодержащей продукции. Согласно документу, запрещается продажа несовершеннолетним подобных гаджетов, в том числе безникотиновых, а также жидкостей, содержащих ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость.

Также предусмотрен запрет на розничную торговлю вейпами и их составными частями, в том числе «путём развозной и разносной торговли», на их открытую выкладку и демонстрацию в магазинах, передает «Радиоточка НСН».

