Минфин открестился от новых сборов с продажи алкоголя и табака

Министерство финансов Российской Федерации не готовит никаких предложений в законодательство по введению дополнительных сборов с реализации алкоголя и табака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее RT сообщило, что член Общественной палаты РФ, лидер федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выдвинул такую инициативу.

Он предлагает взимать с прибыли от продаж спиртных напитков и табака дополнительно 30% на развитие системы здравоохранения в стране. Полученные таким образом средства, по его задумке, можно передавать в региональные бюджеты. Письмо на эту тему Хамзаев направил председателю правительства Михаилу Мишустину.

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Согласно оценкам «Трезвой России», общие экономические потери страны из-за злоупотребления алкоголем и табаком достигают 5% валового внутреннего продукта, при этом вся социальная нагрузка ложится на государство.

Ранее Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь с 2021 года. В частности, для водки предполагается рост с 215 рублей до 230 за 0,5 литра. Обосновывается это ежегодным повышением ставок акциза на алкогольную продукцию, в соответствии с принятым законом, а также инфляцией.

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ФОТО: Минимальная розничная цена на алкоголь
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