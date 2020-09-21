Минфин объяснил, почему акцизы на сигареты резко вырастут в 2021 году
Предложение Минфина резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов, подчеркнув, что эта мера будет способствовать поддержке развития виноградарства в стране, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, согласно которым в 2021 году ставку акциза на сигареты предлагается повысить на 20%. По словам российского министра финансов Антона Силуанова, это приведет к увеличению цены пачки сигарет на 20 рублей.
А ранее с подобной инициативой уже выступало министерство здравоохранения. Главный терапевт ведомства Оксана Драпкина не раз подчеркивала, что именно налоговое воздействие является одной из самых доказанных в своей эффективности мер по борьбе с никотиновой зависимостью
Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев заявил в интервью НСН, что отрасль и так сверх меры обложена акцизами, а новый - приведет к росту нелегального рынка.
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