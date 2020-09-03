Минфин: Нового налога на интернет-продажу б/у вещей не будет

В Министерстве финансов РФ заявили, что не планируют вводить никаких новых налогов на доходы физлиц с продаж бывшим в употреблении (б/у) вещей на интернет-площадках. Об этом говорится в сообщении ведомства в четверг, 3 сентября.

С продажи б/у вещей на «Авито» собрались взимать налог

«Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет и такой вопрос не обсуждается», - добавили там.

В Минфине напоминают, что Налоговый кодекс освобождает от НДФЛ доходы при продаже имущества со сроком владения больше трёх лет, тем более что они, как правило, меньше изначальных затрат на приобретение.

Ранее «Ведомости» писали, что Минфин считает продажи подержанных вещей на интернет-площадках подлежащими налогообложению на общих основаниях по ставке 13%. Среди популярных сайтов объявлений – «Авито» и «Юла».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НалогИнтернет-торговляМинфин
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