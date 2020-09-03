С продажи б/у вещей на «Авито» собрались взимать налог
В Министерстве финансов РФ считают, что продажа бывших в употреблении (б/у) вещей в интернете подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%, пишут «Ведомости». Такую позицию поддерживают в Федеральной налоговой службе.
Согласно подсчётам Минфина, налог с продажи подержанных вещей через онлайн-площадки может принести бюджету 80 миллиардов рублей в год.
Обязанность начислять и уплачивать этот налог ложится не на платформы и соцсети, а непосредственно на пользователей-продавцов, напоминают власти.
За последние два года продажи в c2c-сегменте, то есть напрямую от клиента к клиенту, выросли почти вдвое в денежном выражении. Одной из площадок самых популярных площадок По оценкам аналитиков Data Insight, в 60% случаев продаются вещи, уже побывавшие в употреблении. Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что попытка государства взимать налог с таких продаж приведёт к бегству пользователей с онлайн-платформ.
Сейчас одними из самых популярных сайтов объявлений считаются «Авито» и «Юла».
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