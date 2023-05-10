Минфин: нефтегазовые доходы бюджета сократились на 52%
Поступления в бюджет России от нефтегазовой отрасли сократились на 52%. Об этом говорится в материалах на сайте Министерства финансов.
Ведомство привело цифры за первые четыре месяца 2023 года. Нефтегазовые доходы упали на 52% - до 2,828 триллиона рублей.
При этом в Минфине указали на постепенную стабилизацию месячной динамики.
Глава польской энергетической компании Orlen Даниель Обайтек в интервью Financial Times оценил убытки от запрета на поставки российской нефти. По его словам, концерн ежедневно теряет $27 миллионов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru