Минфин: нефтегазовые доходы бюджета сократились на 52%

Поступления в бюджет России от нефтегазовой отрасли сократились на 52%. Об этом говорится в материалах на сайте Министерства финансов.

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Ведомство привело цифры за первые четыре месяца 2023 года. Нефтегазовые доходы упали на 52% - до 2,828 триллиона рублей.

При этом в Минфине указали на постепенную стабилизацию месячной динамики.

Глава польской энергетической компании Orlen Даниель Обайтек в интервью Financial Times оценил убытки от запрета на поставки российской нефти. По его словам, концерн ежедневно теряет $27 миллионов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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