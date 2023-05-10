Минфин: нефтегазовые доходы бюджета сократились на 52%

Ведомство привело цифры за первые четыре месяца 2023 года. Нефтегазовые доходы упали на 52% - до 2,828 триллиона рублей.

При этом в Минфине указали на постепенную стабилизацию месячной динамики.

Глава польской энергетической компании Orlen Даниель Обайтек в интервью Financial Times оценил убытки от запрета на поставки российской нефти. По его словам, концерн ежедневно теряет $27 миллионов, передает «Радиоточка НСН».

