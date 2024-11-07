Минфин: Нефтегазовые доходы бюджета России выросли на 32,3% с начала года

Нефтегазовые доходы бюджета России выросли на 32,3% с начала года, говорится на сайте Министерства финансов России.

Так, в период с января по октябрь доходы бюджета от продажи нефти и газа достигли 9,539 триллиона рублей. В отрасли объясняют положительную динамику ростом цен на российскую нефть.

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При этом с 2025 года Фонд национального благосостояния (ФНБ) будет использоваться исключительно как источник обеспечения страховки на случай снижения цен на нефть. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, средства ФНБ также будут использоваться в качестве источника развития новых рынков и инфраструктурного развития. При этом их не будут применять для балансировки бюджета.

Пополнение средств ФНБ с 2025-2026 годах ожидается в размере формирования дополнительных нефтегазовых доходов. По итогу 2024 года пополнение должно составить 38,8 миллиарда рублей, в 2025 году — 1,6 триллиона рублей, в 2026 году — 1,9 триллиона рублей, а в 2027 году — 1,3 триллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
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