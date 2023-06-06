Минфин: нефтегазовые доходы бюджета России упали на 50%
Нефтегазовые доходы бюджета России с января по май 2023 года сократились на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Такие данные приводятся на сайте Министерства финансов РФ.
По предварительным оценкам, за первые пять месяцев текущего года доходы бюджета составили 9,818 триллиона рублей. Это на 19% ниже цифр за январь-май 2022 года.
Расходы выросли на 27% - до 13,229 триллиона рублей. Предварительный дефицит бюджета составляет 3,411 триллиона рублей.
С января по май 2023 года нефть и газ принесли российскому бюджету 2,853 триллиона рублей. Падение год к году составило 50%.
Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что бюджетная система России находится в стабильном состоянии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru