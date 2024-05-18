Могилу воевавшего на Украине наемника с шевроном «Правого сектора» нашли в Италии
В Италии нашли могилу воевавшего за ВСУ наемника с шевроном «Правого сектора» (организация, признанная экстремистской, запрещена на территории РФ) на рюкзаке. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
По данным источника, убитый 27-летний Бенджамин Джорджо Галли был похоронен еще в ноябре 2022 года в Бедеро-Валкувиа. Сейчас его тело находится в городе Аббьяте-Гуаццоне в фамильном склепе.
Отмечается, что он с 3 марта 2022 года воевал в рядах ВСУ в составе «Интернационального легиона», а 18 сентября того же года был ранен в ходе артобстрела украинских позиций под Харьковом и через несколько дней скончался в больнице.
Ранее RT сообщил, что семья ликвидированного на Украине колумбийского наемника просит МИД вернуть его тело.
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