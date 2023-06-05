Экс-министр экономики России спрогнозировал курс доллара на текущий год
Вряд ли доллар будет стоить дороже ста рублей в этом году, рассказал NEWS.ru первый министр экономики России Андрей Нечаев.
Он напомнил, что российским властям выгоден относительно слабый рубль, чтобы пополнять бюджет за счет продажи нефти за доллары. Стоимость американской валюты выше ста рублей может спровоцировать мощный толчок инфляции, после чего правительство будет вынуждено компенсировать населению рост цен за счет бюджетных выплат.
«Что же будет дальше, зависит от того, сколько еще продлится украинский конфликт, что будет с бюджетом, какие санкции против России еще введут и ограничат ли нам параллельный импорт», - сказал Нечаев.
Собеседник напомнил, что рубль держит свою нынешнюю планку благодаря ограничению импорта товаров в Россию, а также контроль над уходящим из России иностранным бизнесом, которому не позволяют разом продать все свои активы, что также играет в пользу российской валюты.
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