То, что в Германии завершили расследование в отношении инспектора ВВС ФРГ Инго Герхартца, который обсуждал применение крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту, говорит о стремлении правительства страны поскорее закрыть неудобную тему. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она считает, что офицеры бундесвера не только «проговорились» о планах усиления непосредственной вовлеченности Берлина в конфликт на Украине, но и «сдали» своих союзников из Великобритании, что подтверждает их ведущую роль в осуществлении террористических атак на территории России.

Захарова подчеркнула, что из-за того, что изначально не получилось переключить внимание немецких граждан с факта «утечки» и опять запугать их «российской шпионской активностью», политики в Германии решили просто «закрыть эту тему».

«Это стандартный формат поведения западников в ситуациях, когда их "ловят за руку"», - заметила официальный представитель МИД РФ.