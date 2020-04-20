Минфин не собирается урезать расходы бюджета в этом году

Министр финансов Антон Силуанов заявил об отсутствии планов по сокращению расходов федерального бюджета в текущем году, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

«Черный день» или «белая полоса»?

По словам главы Минфина, в случае необходимости расходы федерального бюджета наоборот будут наращивать. Речь идёт о программе поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии COVID-19.

Для поддержания запланированных трат будут задействованы средства Фонда национального благосостояния, а также и заимствования, отмечает Газета.ру.


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ФОТО: РИА Новости
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