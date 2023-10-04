Минфин направит на покупку валюты и золота почти 400 млрд рублей
Министерство финансов России в ближайший месяц направит на покупку иностранной валюты и золота 398,7 миллиарда рублей, передает агентство «Интерфакс».
Ежедневно с 6 октября по 7 ноября Минфин будет тратить на приобретение валюты и золота по 18,12 миллиарда рублей.
С 7 августа ведомство впервые с февраля 2022 года перешло к покупкам в рамках бюджетного правила. Тогда ежедневный объем определили в эквиваленте 1,8 миллиарда рублей. С 7 сентября он вырос в семь раз - до 13,15 миллиарда.
В ходе торгов на Московской бирже 3 октября курс доллара впервые с 14 августа превысил 100 рублей. Российская валюта локально укрепилась после внеочередного заседания Центробанка 15 августа, когда регулятор резко поднял ключевую ставку до 12% годовых, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru