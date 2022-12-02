Минфин и Центробанк разработали проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года
Министерство финансов РФ совместно с Банком России внесли в правительство проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Об этом сообщает Минфин.
Отмечается, что проект был доработан «с учетом изменившейся ситуации». Цель стратегии – содействие развитию и структурной трансформации экономики, улучшение качества жизни граждан, повышение финансовой грамотности среди населения, создание условий для устойчивого роста финансовой индустрии.
«Ключевой задачей на горизонте до 2030 года станет ускорение преобразования российской экономики с опорой в первую очередь на внутренние источники финансирования инвестиций», — подчеркивает Минфин.
В сообщении отмечается, что в новых условиях усиливается роль финансового рынка. Кроме того, авторы проекта говорят о необходимости обеспечения доступа граждан и бизнеса к финансовым инструментам, соответствующим их потребностям.
Также среди приоритетных направлений стратегии — развитие рынка капитала, цифровизация финрынка, трансформация системы платежей и расчетов с дружественными странами, защита прав потребителей финансовых услуг, пишет RT. Особое внимание планируется уделить также макроэкономической стабильности. Для реализации целей стратегии разрабатываются среднесрочные документы и дорожные карты правительства и Центробанка.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 785 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 865 / сут.
- Истребитель МиГ-31 разбился в Приморье
- Песков: Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
- Минфин и Центробанк разработали проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года
- Блинкен: США остаются в контакте с Россией
- СМИ: Иностранные компании запретили «дочкам» платить налоги в бюджет России
- Рогов: Российские силы ударили по украинским войскам в Запорожье
- Власти подконтрольного Киеву Запорожья заявили о ракетном ударе по городу
- Бывшую вице-мэра Владивостока задержали по делу о превышении полномочий
- В ЛНР сообщили о росте числа дезертиров в ВСУ из-за заявления о потерях украинской армии
- СМИ: Еврокомиссар Бретон бойкотирует саммит в США из-за игнорирования проблем ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru