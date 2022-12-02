Минфин и Центробанк разработали проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года

Отмечается, что проект был доработан «с учетом изменившейся ситуации». Цель стратегии – содействие развитию и структурной трансформации экономики, улучшение качества жизни граждан, повышение финансовой грамотности среди населения, создание условий для устойчивого роста финансовой индустрии.

«Ключевой задачей на горизонте до 2030 года станет ускорение преобразования российской экономики с опорой в первую очередь на внутренние источники финансирования инвестиций», — подчеркивает Минфин.

В сообщении отмечается, что в новых условиях усиливается роль финансового рынка. Кроме того, авторы проекта говорят о необходимости обеспечения доступа граждан и бизнеса к финансовым инструментам, соответствующим их потребностям.

Также среди приоритетных направлений стратегии — развитие рынка капитала, цифровизация финрынка, трансформация системы платежей и расчетов с дружественными странами, защита прав потребителей финансовых услуг, пишет RT. Особое внимание планируется уделить также макроэкономической стабильности. Для реализации целей стратегии разрабатываются среднесрочные документы и дорожные карты правительства и Центробанка.

