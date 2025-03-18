«Поезд ушел»: Путин о западных компаниях, чьи ниши уже заняли

Ряд ушедших западных компаний хотят вернуться в Россию, но интересы отечественных фирм будут в приоритете, заявил президент России Владимир Путин.

Путин: В отношении России было введено 28 595 санкций

Глава государства поручил правительству внимательно следить за компаниями, которые бросили бизнес в России по бросовой цене, а теперь хотят выкупить его за «скромные деньги».

По словам российского лидера, если какие-либо ниши ушедших из России компаний заняты, то «поезд ушел», преференций ни для кого не будет.

Ранее Путин заявил, что рассчитывать на свободу торговли не стоит, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:Государство и бизнесБизнесВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры