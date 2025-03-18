«Поезд ушел»: Путин о западных компаниях, чьи ниши уже заняли
18 марта 202515:53
Ряд ушедших западных компаний хотят вернуться в Россию, но интересы отечественных фирм будут в приоритете, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства поручил правительству внимательно следить за компаниями, которые бросили бизнес в России по бросовой цене, а теперь хотят выкупить его за «скромные деньги».
По словам российского лидера, если какие-либо ниши ушедших из России компаний заняты, то «поезд ушел», преференций ни для кого не будет.
Ранее Путин заявил, что рассчитывать на свободу торговли не стоит, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru