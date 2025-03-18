«Поезд ушел»: Путин о западных компаниях, чьи ниши уже заняли

Глава государства поручил правительству внимательно следить за компаниями, которые бросили бизнес в России по бросовой цене, а теперь хотят выкупить его за «скромные деньги».

По словам российского лидера, если какие-либо ниши ушедших из России компаний заняты, то «поезд ушел», преференций ни для кого не будет.

Ранее Путин заявил, что рассчитывать на свободу торговли не стоит, напоминает RT.

