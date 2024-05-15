Минфин анонсировал повышение ставки по дальневосточной ипотеке до 8% к 2030 году

Министерство финансов РФ выступило за постепенное повышение ставки по дальневосточной ипотеке. Об этом рассказал замглавы ведомства Иван Чебесков.

Он пояснил, что цели по запуску льготной дальневосточной ипотеки «в какой-то степени выполнены». По словам чиновника, 2% — это чрезвычайно низкая ставка, и она требуется только на самом начальном этапе, поэтому в министерстве предлагают поэтапно ее повышать.

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Замминистра напомнил, что программа дальневосточной ипотеки действует до 2030 года, поэтому в Минфине предложили в 2025 году повысить ставку до 3%, затем — до 4%, а к 2030 году довести ее до 8%, пишут «Известия».

Президент России Владимир Путин ранее поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО и членов семей погибших без условий, предусмотренных программой.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ИпотекаМинфин РФ

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