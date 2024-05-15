Минфин анонсировал повышение ставки по дальневосточной ипотеке до 8% к 2030 году

Замминистра напомнил, что программа дальневосточной ипотеки действует до 2030 года, поэтому в Минфине предложили в 2025 году повысить ставку до 3%, затем — до 4%, а к 2030 году довести ее до 8%, пишут «Известия».

Президент России Владимир Путин ранее поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО и членов семей погибших без условий, предусмотренных программой.

