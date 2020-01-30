Минэнерго США допустило нефть по $183 к 2050 году

Министерство энергетики США представило три сценария динамики нефтяных цен в долгосрочной перспективе. Так, в случае высоких издержек при добыче и малой доступности ресурсов нефть сорта Brent может подорожать до $183 за баррель к 2050 году, приводит РИА ФАН прогноз американского ведомства.

При отсутствии серьезных изменений баррель Brent к тому времени будет стоить $105, а вот при низких издержках и хорошей доступности ресурсов – всего $40, свидетельствуют подсчёты Минэнерго США. Пик добычи в США ожидается в 2020 году (14 млн баррелей в сутки) с возможным сохранением таких объёмов до 2045 года, полагают в ведомстве.

Сейчас баррель нефти Brent держится в районе $57-58 за баррель. Снижение наблюдается с начала недели. Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН объяснил такую динамику переизбытком предложения на рынке и предположил, что снижение не будет слишком долгим.

«Снижение цен означает рост банкротств среди американских сланцевых компаний и снижение добычи. Как только это произойдет, начнется стабилизация рынка», - отметил он.

