Россия заработала на переориентации экспорта углеводородов 56 миллиардов долларов
На поставках нефти, газа и угля Россия в 2023 году заработала почти 187 миллиардов долларов. Это на 56 миллиардов долларов больше, чем в среднем экспортировала в страны Европы, сообщает РИА Новости. Крупнейшими покупателями российского сырья стали Турция, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия и Малайзия.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия избавилась от зависимости в поставках газа в Европу и переориентировалась на другие рынки. В эфире «России 1» он также отметил, что Россия начала «работать над собственной газификацией».
Вместе с тем, Путин не исключал, что Москва вновь может начать поставку топлива в Европу, и все зависит от решения правительства ФРГ. Президент пояснил, что одна нитка «Северного потока – 2» сохранилась. По его словам, достаточно «вентиль открутить» и заявить о желании получать российский газ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru