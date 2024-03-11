Россия заработала на переориентации экспорта углеводородов 56 миллиардов долларов

На поставках нефти, газа и угля Россия в 2023 году заработала почти 187 миллиардов долларов. Это на 56 миллиардов долларов больше, чем в среднем экспортировала в страны Европы, сообщает РИА Новости. Крупнейшими покупателями российского сырья стали Турция, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия и Малайзия.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия избавилась от зависимости в поставках газа в Европу и переориентировалась на другие рынки. В эфире «России 1» он также отметил, что Россия начала «работать над собственной газификацией».

Вместе с тем, Путин не исключал, что Москва вновь может начать поставку топлива в Европу, и все зависит от решения правительства ФРГ. Президент пояснил, что одна нитка «Северного потока – 2» сохранилась. По его словам, достаточно «вентиль открутить» и заявить о желании получать российский газ.

