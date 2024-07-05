Минэнерго: Россия обеспечена топливом на лето
Нынешнего объема производства российского дизельного топлива и автомобильного бензина хватает для обеспечения внутреннего рынка летом. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минэнерго России.
По данным ведомства, перебоев с поставками топлива не наблюдается ни в одном из российских регионов, министерство контролирует ситуацию. Нет необходимости и в сокращении ранее накопленных запасов, добавили в Минэнерго.
Отмечается, что ежедневный объем отгрузок автомобильного бензина в начале июля 2024 года составляет около 106 тысяч тонн, что соответствует уровню прошлого года. Вместе с тем объем отгрузок дизельного топлива вырос на 13% в годовом выражении.
В Минэнерго заверили, что ремонты нефтеперерабатывающих заводов на уровне обеспеченности топливом не отразятся.
Ранее независимый эксперт нефтегазового рынка Владимир Демидов заявил, что темпы наращивания выпуска бензина в России отстают от планов Минэнерго.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров вышел на свободу после ареста
- Украина стала вторым крупнейшим должником МВФ
- Умерла знаменитая скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе
- Минэнерго: Россия обеспечена топливом на лето
- Опрос: 37% россиян готовы вернуться в офис с «удаленки» ради повышения зарплаты
- В Еврокомиссии заявили, что визит Орбана в РФ подрывает единство Евросоюза
- Прокурор потребовал по шесть лет колонии для Беркович и Петрийчук
- ФСБ задержала жителя Кургана за призывы к свержению власти
- Песков подтвердил встречу Путина и Орбана в Кремле
- Лилиана Булатова стала победительницей конкурса «Мисс Москва»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru