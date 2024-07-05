Минэнерго: Россия обеспечена топливом на лето

По данным ведомства, перебоев с поставками топлива не наблюдается ни в одном из российских регионов, министерство контролирует ситуацию. Нет необходимости и в сокращении ранее накопленных запасов, добавили в Минэнерго.

Отмечается, что ежедневный объем отгрузок автомобильного бензина в начале июля 2024 года составляет около 106 тысяч тонн, что соответствует уровню прошлого года. Вместе с тем объем отгрузок дизельного топлива вырос на 13% в годовом выражении.

В Минэнерго заверили, что ремонты нефтеперерабатывающих заводов на уровне обеспеченности топливом не отразятся.

Ранее независимый эксперт нефтегазового рынка Владимир Демидов заявил, что темпы наращивания выпуска бензина в России отстают от планов Минэнерго.

