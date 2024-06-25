Эксперт Демидов заявил, что выпуск бензина в РФ отстает от планов Минэнерго

По его словам, отставание является несущественным и угрозы роста цен или дефицита топлива нет. Он отметил, что это, в том числе, связано с тем, что касается в основном высокооктановых бензинов, круг потребителей которых «относительно невелик».

Эксперт также отметил, что имеющиеся на заводах и нефтебазах запасы бензина по состоянию на середину июня на 5-7% превышали показатели 2023 года.

«Конечно, дефицит нефтепродуктов негативно влияет на всю экономику, но на текущий момент внутренний рынок достаточно полно насыщен и дизелем, и бензинами», — подчеркнул Демидов.

Ранее Росстат перестал публиковать статистику по производству бензина, чтобы обеспечить информационную безопасность рынка нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

