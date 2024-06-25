Эксперт Демидов заявил, что выпуск бензина в РФ отстает от планов Минэнерго

Темпы наращивания выпуска бензина в России отстают от планов Министерства энергетики. Об этом сайту Аиф заявил независимый эксперт нефтегазового рынка Владимир Демидов.

Новак исключил угрозы резкого роста цен на бензин

По его словам, отставание является несущественным и угрозы роста цен или дефицита топлива нет. Он отметил, что это, в том числе, связано с тем, что касается в основном высокооктановых бензинов, круг потребителей которых «относительно невелик».

Эксперт также отметил, что имеющиеся на заводах и нефтебазах запасы бензина по состоянию на середину июня на 5-7% превышали показатели 2023 года.

«Конечно, дефицит нефтепродуктов негативно влияет на всю экономику, но на текущий момент внутренний рынок достаточно полно насыщен и дизелем, и бензинами», — подчеркнул Демидов.

Ранее Росстат перестал публиковать статистику по производству бензина, чтобы обеспечить информационную безопасность рынка нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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