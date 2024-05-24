Новак исключил угрозы резкого роста цен на бензин

Рынок России полностью обеспечен топливом, поэтому угрозы для резкого роста цен на бензин или дизель в настоящее время нет, заявил вице-премьер России Александр Новак журналисту Павлу Зарубину.

Он отметил, что правительство всегда держит руку на пульсе и имеет инструментарий, чтобы не допустить резкого скачка цен при изменений условий на рынке.