Новак исключил угрозы резкого роста цен на бензин

Рынок России полностью обеспечен топливом, поэтому угрозы для резкого роста цен на бензин или дизель в настоящее время нет, заявил вице-премьер России Александр Новак журналисту Павлу Зарубину.

Он отметил, что правительство всегда держит руку на пульсе и имеет инструментарий, чтобы не допустить резкого скачка цен при изменений условий на рынке.

Россия увеличила производство бензина на 4,5% за неделю

При этом 21 мая бензин марки Аи-92 подорожал на 1,86%, до 49 195 рублей за тонну. Соответствующие данные следуют из торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Отмечается, что цены на другие виды топлива также увеличились.

Драйвером роста цен на топливо стала временная отмена запрета на продажу бензина РФ за рубеж. Такое решение накануне приняло правительство, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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