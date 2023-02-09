Минэнерго: Россия и Китай подписали соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту
Россия и Китай подписали соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго РФ.
Документ предусматривает поставку 10 млрд кубометров топлива в год. Отмечается, что межправительственное соглашение необходимо ратифицировать.
В январе российский кабмин одобрил проект соглашения с КНР по поставкам газа из РФ по дальневосточному маршруту, напоминает RT. В частности, документ регулирует вопросы строительства и эксплуатации участка газопровода через реку Уссури. Договоренности рассчитаны на 30 лет, при поставках топлива стороны будут поощрять расчеты в национальных валютах.
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