Минэнерго: Россия готова сократить нефтедобычу на 14%
В Минэнерго заявили о готовности сокращения добычи нефти на 14% или на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки государств ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили, что это решение состоится при условии пропорционального снижения остальных государств своей доли по нефтедобыче. Как уточнили в Минэнерго, снижение планируется от уровня первого квартала текущего года.
Отметим, что заключить новую сделку ОПЕК+ пока не удается из-за разногласий между Саудовской Аравией и Россией. Ранее независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в эфире НСН рассказал, готова ли будет Россия пойти на условия арабов.
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