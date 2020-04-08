Минэнерго: Россия готова сократить нефтедобычу на 14%

В Минэнерго заявили о готовности сокращения добычи нефти на 14% или на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки государств ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС.

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В ведомстве отметили, что это решение состоится при условии пропорционального снижения остальных государств своей доли по нефтедобыче. Как уточнили в Минэнерго, снижение планируется от уровня первого квартала текущего года.

Отметим, что заключить новую сделку ОПЕК+ пока не удается из-за разногласий между Саудовской Аравией и Россией. Ранее независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в эфире НСН рассказал, готова ли будет Россия пойти на условия арабов.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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