ЦБ снизил курс евро и доллара

Официальные курсы основных иностранных валют по отношению к рублю на 8 апреля снижены. Согласно информации на сайте регулятора, курс евро будет на 62 копейки меньше — 82,01 рубля. Доллар подешевел на 95 копеек, до 75,45 рубля.

Такая динамика наблюдается на фоне стабилизации цен на нефть в районе $33-34 за баррель (за фьючерс Brent с поставкой в июне). Нефтяные котировки поднялись до текущих уровней на фоне сообщений о грядущих переговорах стран ОПЕК+, в том числе России и Саудовской Аравии.

