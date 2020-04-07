ЦБ снизил курс евро и доллара
7 апреля 202013:59
Официальные курсы основных иностранных валют по отношению к рублю на 8 апреля снижены. Согласно информации на сайте регулятора, курс евро будет на 62 копейки меньше — 82,01 рубля. Доллар подешевел на 95 копеек, до 75,45 рубля.
Такая динамика наблюдается на фоне стабилизации цен на нефть в районе $33-34 за баррель (за фьючерс Brent с поставкой в июне). Нефтяные котировки поднялись до текущих уровней на фоне сообщений о грядущих переговорах стран ОПЕК+, в том числе России и Саудовской Аравии.
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