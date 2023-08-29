Минэнерго РФ: Зависшие на счетах рупии не могли спровоцировать падение рубля
Минэнерго России опровергло заявления экономиста, бывшего главы Минфина Михаила Задорнова о том, что зависшие на счетах индийские рупии могли стать одной из причин ослабления курса рубля. Об этом сообщил ТАСС.
Отмечается, что проблемы с конвертацией рупий не отражают реального положения дел, потому что нефтяные компании возвращают большую часть выручки в валюте. Министерство указало, что задержки не носят системного характера.
Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко объяснял в беседе с НСН, что стремительное падение курса рубля является искусственным, поэтому сейчас есть смысл уменьшать долю сбережений в долларах и евро, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число отравившихся шаурмой в Москве увеличилось до 53
- Пентагон заявил о самостоятельности Киева в военных решениях
- Шахматист Витюгов сменил российское спортивное гражданство на английское
- Bloomberg: Россия рекордно нарастила танкерный экспорт нефти
- Двух человек с сибирской язвой госпитализировали под Воронежем
- «Рубин» обыграл «Урал» в матче Кубка России
- ЦБ: за год число выявленных в Москве черных кредиторов выросло почти на 50%
- Минэнерго РФ: Зависшие на счетах рупии не могли спровоцировать падение рубля
- Шпицберген: Рублёвая зона в норвежской Арктике
- Глава МИД Алжира предложил политическое решение по перевороту в Нигере
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru