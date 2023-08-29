Минэнерго РФ: Зависшие на счетах рупии не могли спровоцировать падение рубля

Минэнерго России опровергло заявления экономиста, бывшего главы Минфина Михаила Задорнова о том, что зависшие на счетах индийские рупии могли стать одной из причин ослабления курса рубля. Об этом сообщил ТАСС.

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Отмечается, что проблемы с конвертацией рупий не отражают реального положения дел, потому что нефтяные компании возвращают большую часть выручки в валюте. Министерство указало, что задержки не носят системного характера.

Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко объяснял в беседе с НСН, что стремительное падение курса рубля является искусственным, поэтому сейчас есть смысл уменьшать долю сбережений в долларах и евро, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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