Минэнерго РФ: Зависшие на счетах рупии не могли спровоцировать падение рубля

Отмечается, что проблемы с конвертацией рупий не отражают реального положения дел, потому что нефтяные компании возвращают большую часть выручки в валюте. Министерство указало, что задержки не носят системного характера.

Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко объяснял в беседе с НСН, что стремительное падение курса рубля является искусственным, поэтому сейчас есть смысл уменьшать долю сбережений в долларах и евро, сообщает «Радиоточка НСН».

