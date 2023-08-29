Курс евро превысил 104 рубля впервые с 16 августа

Курс евро впервые с 16 августа поднялся выше 104 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.

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ФОТО: РИА Новости
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