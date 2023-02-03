Минэнерго РФ исключило сокращение выпуска нефтепродуктов из-за эмбарго ЕС

Россия не собирается сокращать производство нефтепродуктов в связи с предстоящим введением эмбарго со стороны Евросоюза, для этого нет никаких предпосылок. С таким комментарием выступил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

По его словам, оценить последствия эмбарго предстоит уже после его введения. Министр также уточнил, что возможность переноса сроков ремонта нефтеперерабатывающих заводов не обсуждается.

С 5 декабря 2022 года было активировано европейское эмбарго на поставки нефти из России морским путём. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости такого топлива на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля планируется ведение эмбарго на поставки морем нефтепродуктов из РФ.