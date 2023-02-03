Минэнерго РФ исключило сокращение выпуска нефтепродуктов из-за эмбарго ЕС
Россия не собирается сокращать производство нефтепродуктов в связи с предстоящим введением эмбарго со стороны Евросоюза, для этого нет никаких предпосылок. С таким комментарием выступил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
По его словам, оценить последствия эмбарго предстоит уже после его введения. Министр также уточнил, что возможность переноса сроков ремонта нефтеперерабатывающих заводов не обсуждается.
С 5 декабря 2022 года было активировано европейское эмбарго на поставки нефти из России морским путём. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости такого топлива на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля планируется ведение эмбарго на поставки морем нефтепродуктов из РФ.
В России с 1 февраля начал действовать запрет на экспорт нефти недружественным странам, которые установили ценовой потолок. Однако действует механизм исключения из запрета на основании специального решения президента РФ.
Такая мера не ударит по России, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, скидка на отечественное чёрное золото скоро снизится, а за подорожание в результате все равно будет платить конечный потребитель.
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