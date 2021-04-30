Минэнерго предлагает установить запрет на экспорт бензина из России

Ограничение на экспорт топлива из России могут установить сроком на три месяца. Такая информация приводится в проекте «О введении временного запрета на вывоз из Российской Федерации отдельных видов топлива» на официальном сайте Минэнерго.

Власти начали правовую подготовку к ограничению экспорта бензина

Мера была предложена для недопущения скачка цен на бензин. Сообщается также, что Минэнерго совместно с ФАС будут ежемесячно отслеживать объемы производства и поставок бензина на российский рынок.

Ранее вице-премьер, курирующий энергетику, Александр Новак отметил, что такие меры возможны для сдерживания цен на топливо в период повышенного спроса. По его словам, проблем в текущем периоде не ожидается, но они могут возникнуть в ходе посевной кампании, летом и во время ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Минэнерго РФЭкспортЦены На Бензин
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