Минэнерго предлагает установить запрет на экспорт бензина из России

Мера была предложена для недопущения скачка цен на бензин. Сообщается также, что Минэнерго совместно с ФАС будут ежемесячно отслеживать объемы производства и поставок бензина на российский рынок.

Ранее вице-премьер, курирующий энергетику, Александр Новак отметил, что такие меры возможны для сдерживания цен на топливо в период повышенного спроса. По его словам, проблем в текущем периоде не ожидается, но они могут возникнуть в ходе посевной кампании, летом и во время ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.

