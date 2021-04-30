Минэнерго предлагает установить запрет на экспорт бензина из России
Ограничение на экспорт топлива из России могут установить сроком на три месяца. Такая информация приводится в проекте «О введении временного запрета на вывоз из Российской Федерации отдельных видов топлива» на официальном сайте Минэнерго.
Мера была предложена для недопущения скачка цен на бензин. Сообщается также, что Минэнерго совместно с ФАС будут ежемесячно отслеживать объемы производства и поставок бензина на российский рынок.
Ранее вице-премьер, курирующий энергетику, Александр Новак отметил, что такие меры возможны для сдерживания цен на топливо в период повышенного спроса. По его словам, проблем в текущем периоде не ожидается, но они могут возникнуть в ходе посевной кампании, летом и во время ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.
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