Минэнерго ожидает увеличения экспорта российской нефти в 2022 году
В российском министерстве энергетики ожидают увеличения экспорта российской нефти по итогам 2022 года. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил замглавы ведомства Павел Сорокин, сообщают РИА Новости.
«В целом мы сейчас уверены и настроены на то, что весь наш основной товар, который будет коммерчески выгодно продавать, мы сможем разместить», - отметил Сорокин.
Он также прокомментировал введения странами ЕС эмбарго на поставки нефти из России.
Комментируя введение эмбарго ЕС на поставки нефти из России, замминистра отметил, что для поставок на европейский рынок другому поставщику придется разрывать контракты с прежними покупателями на традиционных рынках и транспортировать нефть в более удаленный регион, а это приведёт к неминуемому удорожанию энергоносителей.
По его словам, Россия вынуждена будет везти свою нефть дальше, но и тот, кто повезет ее в Европу, также будет вынужден везти ее дальше.
Ранее в «Газпром нефти» назвали последствия отказа США и Евросоюза от российской нефти.
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