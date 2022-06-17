Минэнерго ожидает увеличения экспорта российской нефти в 2022 году

В российском министерстве энергетики ожидают увеличения экспорта российской нефти по итогам 2022 года. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил замглавы ведомства Павел Сорокин, сообщают РИА Новости.

«В целом мы сейчас уверены и настроены на то, что весь наш основной товар, который будет коммерчески выгодно продавать, мы сможем разместить», - отметил Сорокин.

Он также прокомментировал введения странами ЕС эмбарго на поставки нефти из России.