Минэнерго ожидает увеличения экспорта российской нефти в 2022 году

В российском министерстве энергетики ожидают увеличения экспорта российской нефти по итогам 2022 года. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил замглавы ведомства Павел Сорокин, сообщают РИА Новости.

«В целом мы сейчас уверены и настроены на то, что весь наш основной товар, который будет коммерчески выгодно продавать, мы сможем разместить», - отметил Сорокин.

Он также прокомментировал введения странами ЕС эмбарго на поставки нефти из России.

Перевернуть пирамиду. Россия не потеряет доходы из-за европейского эмбарго на нефть

Комментируя введение эмбарго ЕС на поставки нефти из России, замминистра отметил, что для поставок на европейский рынок другому поставщику придется разрывать контракты с прежними покупателями на традиционных рынках и транспортировать нефть в более удаленный регион, а это приведёт к неминуемому удорожанию энергоносителей.

По его словам, Россия вынуждена будет везти свою нефть дальше, но и тот, кто повезет ее в Европу, также будет вынужден везти ее дальше.

Ранее в «Газпром нефти» назвали последствия отказа США и Евросоюза от российской нефти.

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