Минэнерго не увидело оснований для полного снятия запрета на экспорт дизеля

По словам главы ведомства, предпосылок для отмены запрета на поставки зимнего дизельного топлива за рубеж сейчас нет. Министр ответил на соответствующий вопрос в кулуарах съезда партии «Единая Россия», пишет РИА Новости.

Кабмин 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов на фоне стремительного роста цен на них. 17 ноября сняты ограничения на поставки бензина, спустя несколько дней — на экспорт летнего дизтоплива.

По данным аналитиков компании Kpler, основными покупателями российского дизтоплива в 2023 году стали Турция и Бразилия, сообщает «Радиоточка НСН».

