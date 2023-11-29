Дизельное топливо на российских заправках снова подорожало

За неделю цены на дизтопливо выросли на 0,28% (18 копеек) — до 64,26 рубля залитр. Неделей ранее стоимость топлива повышалась на 0,03%.

При этом средняя цена бензина упала на 0,13% - до 54,64 за литр. Неделей ранее бензин дешевел на 0,18%.

Правительство 22 ноября отменило запрет на экспорт летнего дизтоплива. Решение принято в связи с насыщением внутреннего рынка, объяснили в Министерстве энергетики.

Ранее кабмин отменил запрет на экспорт бензина. Минэнерго не исключило, что вернется к ограничениям при необходимости, отмечает «Радиоточка НСН».

