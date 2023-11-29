Дизельное топливо на российских заправках снова подорожало
С 20 по 27 октября на российских заправках выросла средняя розничная цена дизельного топлива, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
За неделю цены на дизтопливо выросли на 0,28% (18 копеек) — до 64,26 рубля залитр. Неделей ранее стоимость топлива повышалась на 0,03%.
При этом средняя цена бензина упала на 0,13% - до 54,64 за литр. Неделей ранее бензин дешевел на 0,18%.
Правительство 22 ноября отменило запрет на экспорт летнего дизтоплива. Решение принято в связи с насыщением внутреннего рынка, объяснили в Министерстве энергетики.
Ранее кабмин отменил запрет на экспорт бензина. Минэнерго не исключило, что вернется к ограничениям при необходимости, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Горький fest» посветят сказкам и кинематографу
- Гузеева и Харламов призвали родителей не лезть с советами к молодоженам
- «Динамо» обыграло «Зенит» в четвертьфинале Кубка России
- Дизельное топливо на российских заправках снова подорожало
- МОК одобрил смену спортивного гражданства трех российских спортсменов
- Кадыров предрек победу России на Украине в 2024 году
- Ученые допустили появление полярного сияния над Москвой из-за магнитной бури
- Вице-премьер Мантуров предложил создать в России единую базу выпускников
- Хакеры взломали сайт администрации Донецка и опубликовали фейк о сыне Кадырова
- Недельная инфляция в России ускорилась до 0,33%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru