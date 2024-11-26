Минэнерго Казахстана: В 2025 году экспорт нефти в обход РФ вырастет в 13 раз

Казахстан в 2025 году планирует нарастить поставки нефти в обход России в 13 раз. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики республики Алмасадама Саткалиева.

Так, глава казахстанского Минэнерго отметил, что экспорт по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан может увеличиться до 20 млн тонн в год с нынешних 1,5 млн тонн по мере роста объема добычи в стране. Саткалиев указал, что заинтересованность в постепенном росте поставок через Каспийское море позволяет исключить Россию из числа посредников.

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На сегодняшний день около 80% казахстанского экспорта нефти проходит через РФ. В 2024 году Казахстан рассчитывает добыть 88,4 млн тонн нефти. Изначальный прогноз предполагал свыше 90 млн тонн.

Ранее сообщалось, что Россия за девять месяцев в 1,5 раза сократила импорт нефтепродуктов из Казахстана, до 46,2 млн долларов. Больше всего казахстанских нефтепродуктов в январе-сентябре приобрели Нидерланды, Турция и Киргизия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ПоставкиНефтьКазахстан

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