Минэнерго Казахстана: В 2025 году экспорт нефти в обход РФ вырастет в 13 раз
Казахстан в 2025 году планирует нарастить поставки нефти в обход России в 13 раз. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики республики Алмасадама Саткалиева.
Так, глава казахстанского Минэнерго отметил, что экспорт по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан может увеличиться до 20 млн тонн в год с нынешних 1,5 млн тонн по мере роста объема добычи в стране. Саткалиев указал, что заинтересованность в постепенном росте поставок через Каспийское море позволяет исключить Россию из числа посредников.
На сегодняшний день около 80% казахстанского экспорта нефти проходит через РФ. В 2024 году Казахстан рассчитывает добыть 88,4 млн тонн нефти. Изначальный прогноз предполагал свыше 90 млн тонн.
Ранее сообщалось, что Россия за девять месяцев в 1,5 раза сократила импорт нефтепродуктов из Казахстана, до 46,2 млн долларов. Больше всего казахстанских нефтепродуктов в январе-сентябре приобрели Нидерланды, Турция и Киргизия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru