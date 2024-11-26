Минэнерго Казахстана: В 2025 году экспорт нефти в обход РФ вырастет в 13 раз

Казахстан в 2025 году планирует нарастить поставки нефти в обход России в 13 раз. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики республики Алмасадама Саткалиева.

Так, глава казахстанского Минэнерго отметил, что экспорт по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан может увеличиться до 20 млн тонн в год с нынешних 1,5 млн тонн по мере роста объема добычи в стране. Саткалиев указал, что заинтересованность в постепенном росте поставок через Каспийское море позволяет исключить Россию из числа посредников.