Минэнерго анонсировало появление в России новой индустрии энергоэффективности
Отрасль, которая будет заниматься сферой энергоэффективности, может появиться в России, ее потенциал и масштабы станут колоссальными. Такое заявление сделал первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе «Климатического форума НРБ 2024».
Он отметил, что внимание этому направлению будет уделяться на новых производствах. По словам Сорокина, для того, чтобы создать абсолютно новую индустрию, нужны не только энергоэффективные материалы, но и большой рост IT-работ по оптимизации предприятий и отдельных установок.
Замминистра подчеркнул, что энергоэффективность станет одной из базовых направлений работы правительства по снижению выбросов, вредных как для экологии, так и для климата.
Ранее сообщалось, что проект «Чистый город» заработает в 29 городах России с 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Apple захотела усложнить самостоятельный ремонт iPhone
- Две трети россиян устраивались на работу по рекомендации
- Россия объявила об ответных санкциях против 18 граждан Великобритании
- Армия Израиля сообщила об ударах по военным объектам «Хезболлах» в Ливане
- Путин: Инфляция в России на конец января составила 7,2%
- Милонов предложил авиакомпаниям сажать пассажиров старше 75 лет с родственниками
- Топалов рассказал о причине ссоры с Лазаревым
- BioNTech заявила, что к 2026 году намерена выпустить на рынок вакцины от рака
- Росфинмониторинг внес пресс-секретаря Meta в список экстремистов и террористов
- Paramore объявили о продолжении карьеры после завершения контракта с Atlantic Records
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru