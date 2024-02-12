Минэнерго анонсировало появление в России новой индустрии энергоэффективности

Он отметил, что внимание этому направлению будет уделяться на новых производствах. По словам Сорокина, для того, чтобы создать абсолютно новую индустрию, нужны не только энергоэффективные материалы, но и большой рост IT-работ по оптимизации предприятий и отдельных установок.

Замминистра подчеркнул, что энергоэффективность станет одной из базовых направлений работы правительства по снижению выбросов, вредных как для экологии, так и для климата.

Ранее сообщалось, что проект «Чистый город» заработает в 29 городах России с 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

