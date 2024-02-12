Минэнерго анонсировало появление в России новой индустрии энергоэффективности

Отрасль, которая будет заниматься сферой энергоэффективности, может появиться в России, ее потенциал и масштабы станут колоссальными. Такое заявление сделал первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе «Климатического форума НРБ 2024».

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Он отметил, что внимание этому направлению будет уделяться на новых производствах. По словам Сорокина, для того, чтобы создать абсолютно новую индустрию, нужны не только энергоэффективные материалы, но и большой рост IT-работ по оптимизации предприятий и отдельных установок.

Замминистра подчеркнул, что энергоэффективность станет одной из базовых направлений работы правительства по снижению выбросов, вредных как для экологии, так и для климата.

Ранее сообщалось, что проект «Чистый город» заработает в 29 городах России с 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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