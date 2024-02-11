Проект «Чистый город» заработает в 29 городах России с 2025 года
За последнее время России удалось добиться позитивных изменений в экологии, заявила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.
В рамках пленарной сессии о ключевых результатах и достижениях в сфере экологии, которая состоялась на выставке «Россия», Абрамченко также заявила, что с 2025 года проект «Чистый воздух» будет расширен еще на 29 новых городов России.
«Ещё 20–30 лет назад никто не задумывался об экологии. Не принято было штрафовать бизнес за выбросы и сбросы. Мы понятия не имели об экологичном транспорте или об экономике замкнутого цикла», - рассказала Абрамченко.
По ее словам, в рамках национального проекта «Экология» при поддержке президента России Владимира Путина, в 12 российских городах удалось создать 698 штук экологичного транспорта, а также снизить объемы производственных выбросов более чем на 13%
Абрамченко также уточнила, что в рамках проекта «Чистый воздух» в России удалось ликвидировать 128 свалок в черте городов, а также 80 объектов накопленного вреда. Проект планируется завершить в 2024 году. К моменту окончания всех мероприятий будет ликвидирована еще 191 свалка.
Ранее участники 28-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае еонстатировали, что Москва является одним из мировых лидеров по энергоэффективности, в городе устойчиво снижаются выбросы углекислого газа, есть четкий план развития, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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