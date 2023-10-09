В Минэнерго допустили отмену запрета на экспорт топлива при насыщении рынка
Отмена запрета на экспорт нефтепродуктов из России возможна при полном насыщении рынка внутри страны. Об этом заявил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин в интервью РБК.
«Сейчас частичная отмена произошла», - напомнил замминистра.
В сентябре российские власти полностью запретили экспорт бензина и дизельного топлива. На минувшей неделе правительство сняло ограничения на экспорт дизеля в морские порты трубопроводным транспортом для производителей, которые поставляют на внутренний рынок не менее 50% своего топлива, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Между тем премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что нефтепродукты должны быть доступны в РФ в нужном объеме и по приемлемым ценам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru