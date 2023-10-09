В Минэнерго допустили отмену запрета на экспорт топлива при насыщении рынка

«Сейчас частичная отмена произошла», - напомнил замминистра.

В сентябре российские власти полностью запретили экспорт бензина и дизельного топлива. На минувшей неделе правительство сняло ограничения на экспорт дизеля в морские порты трубопроводным транспортом для производителей, которые поставляют на внутренний рынок не менее 50% своего топлива, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Между тем премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что нефтепродукты должны быть доступны в РФ в нужном объеме и по приемлемым ценам.

