В Минэкономразвития заявили, что укрепление рубля достигло пика

Укрепление курса рубля, по оценкам Минэкономразвития РФ, находится на пиковых уровнях, сообщает ТАСС.

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В ведомстве подчеркнули, что «импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям», и в этих процессах важная роль отводится Центробанку РФ, а именно дальнейшему снижению ключевой ставки.

Ранее курс евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года, в ходе торгов на Московской бирже он опустился до до 58,81 рубля, а курс доллара снизился до 57,48 рубля.

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ФОТО: РИА Новости
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