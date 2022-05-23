В Минэкономразвития заявили, что укрепление рубля достигло пика
23 мая 202217:58
Укрепление курса рубля, по оценкам Минэкономразвития РФ, находится на пиковых уровнях, сообщает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что «импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям», и в этих процессах важная роль отводится Центробанку РФ, а именно дальнейшему снижению ключевой ставки.
Ранее курс евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года, в ходе торгов на Московской бирже он опустился до до 58,81 рубля, а курс доллара снизился до 57,48 рубля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru