Минэкономразвития: ВВП в 2026 году вырастет на 2,8%

Темпы роста ВВП России в 2026 году составят 2,8%. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на прогноз Минэкономразвития.

МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России

В ведомстве считают, что основным драйвером роста экономики станет восстановление потребительского спроса. Минэкономразвития прогнозирует, что в текущем году ВВП вырастет на 1,2 процента, в 2024-м — на 2 процента, а в 2025-м его рост достигнет 2,6 процента.

Ранее министерство предположило, что экономика страны в 2023 году сократится на 0,8%, напоминает «Свободная пресса». Позже глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российская экономика продолжает активно восстанавливаться, и ВВП России может вырасти на 1,2%, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПрогнозВВПМинэкономразвития

Горячие новости

Все новости

партнеры