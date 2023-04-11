МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России
11 апреля 202316:43
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по по ВВП России на текущий год, сообщает РБК.
По оценкам фонда, ВВП страны в этом году вырастет на 0,7 процента, по итогам 2024-го - на 1,3 процента. Мировая экономика в целом вырастет на 2,8 и 3 процента в этом и будущем году соответственно.
Ранее в МВФ предостерегли от фрагментации мировой торговли, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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11 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru