Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля к июню 2024 года

Министерство полагает, что в декабре 2023 года курс национальной валюты будет находиться в районе 94,3 руб. за доллар. К июне рубль укрепится до 87,5.

«С середины 2024 года курс российской валюты к доллару стабилизируется в диапазоне 90-92 рублей за доллар», - сказано в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы,

Президент России Владимир Путин ранее заявил о важности понимания причин ослабления рубля и своевременного принятия решений, передает «Радиоточка НСН».

