Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля к июню 2024 года
Министерство экономического развития России дало прогноз по курсу рубля, сообщает «Интерфакс».
Министерство полагает, что в декабре 2023 года курс национальной валюты будет находиться в районе 94,3 руб. за доллар. К июне рубль укрепится до 87,5.
«С середины 2024 года курс российской валюты к доллару стабилизируется в диапазоне 90-92 рублей за доллар», - сказано в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы,
Президент России Владимир Путин ранее заявил о важности понимания причин ослабления рубля и своевременного принятия решений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru