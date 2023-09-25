ЦБ скептически оценил идею введения «мембраны» для рубля
Центральный банк России прокомментировал инициативу о введении «мембраны» между внутренним и внешним валютными рынками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление регулятора.
ЦБ предупредил о негативных последствиях такого шага для финансового рынка и экономики в целом. Введение «мембраны» чревато сегментацией валютного рынка и сложностями с осуществлением внешнеэкономической деятельности, полагают в Центробанке.
В регуляторе заявили, что постоянные ограничения на движение капитала не смогут укрепить национальную валюту.
«Радиоточка НСН» напоминает, что инициативой ввести «мембрану» и воспользоваться китайской моделью выступил министр экономического развития Максим Решетников. По его мнению, мера позволит стабилизировать рубль.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru