ЦБ скептически оценил идею введения «мембраны» для рубля

Центральный банк России прокомментировал инициативу о введении «мембраны» между внутренним и внешним валютными рынками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление регулятора.

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ЦБ предупредил о негативных последствиях такого шага для финансового рынка и экономики в целом. Введение «мембраны» чревато сегментацией валютного рынка и сложностями с осуществлением внешнеэкономической деятельности, полагают в Центробанке.

В регуляторе заявили, что постоянные ограничения на движение капитала не смогут укрепить национальную валюту.

«Радиоточка НСН» напоминает, что инициативой ввести «мембрану» и воспользоваться китайской моделью выступил министр экономического развития Максим Решетников. По его мнению, мера позволит стабилизировать рубль.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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