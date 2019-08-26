Рубль снизился к доллару и укрепился к евро

Итогом основной валютной сессии 26 августа стало небольшое снижение рубля к доллару и укрепление к евро. Об этом сообщает Банки.ру, ссылаясь на данные Московской биржи.

Так, по данным издания, на время закрытия биржи доллар торговался за 66,07 рубля (+8 копеек к закрытию торгов пятницы), евро — 73,41 рубля (-10 копеек).

Отмечается, что на бирже за сегодня было зафиксировано около 26,5 тысяч сделок с долларом общей суммой 1,9 млрд долларов и около 7,8 тысяч сделок с евро на 392 млн евро.

Ранее в эфире НСН экономист Василий Колташов высказал предположение, согласно которому, мы вновь увидим доллар дороже 70 рублей.

