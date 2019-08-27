Курс евро вырос до 74 рублей
27 августа21:58
Согласно данным Московской биржи, курс евро в ходе сегодняшних торгов достиг отметки в 74 рубля.
По данным агентства ТАСС, в последний раз евро фиксировали на этом уровне неделю назад - 20 августа.
Рост европейской валюты составил 0,96%. Доллар также растет к рублю – на 0,94% до 66,69 рубля.
Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН высказал предположение, согласно которому, мы вновь увидим доллар дороже 70 рублей.
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ФОТО: pexels.com
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