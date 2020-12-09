Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на конец года 4,6-4,8%

Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам года в 4,6-4,8%. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что ускорение роста цен на ряд продовольственных товаров связано с низким урожаем, а непродовольственной инфляции - с ослаблением рубля.

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По словам Белоусова, плохой урожай связан в основном с посевами сахарной свеклы, передает РИА Новости.

За прошедшие одиннадцать месяцев 2020 года цены в России выросли на 4,05% вместо прогнозируемых правительством 3,8%. Об этом ранее сообщил Росстат.

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