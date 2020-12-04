Инфляция в России в 2020 году превысила прогнозы ЦБ

По данным ведомства, инфляция уже подходит к верхней границе интервала в 4,2%, который был запланирован Центробанком. Агентство передает, что инфляция, вероятнее всего, превысит эту планку в течение следующей недели. В ноябре уровень инфляции составил более 0,7% после 0,4% в октябре, тогда как Минэкономразвития ожидало стабилизации этого процесса.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 3 декабря во время съезда "Опоры России" подтвердила, что инфляция в стране превышает прогноз Центробанка, однако заявила, что экономическая ситуация не создает "долгосрочных проинфляционных рисков".

По данным агентства, продовольственные товары в ноябре текущего года 2020 года подорожали на 1,34%, также выросли цены на медикаменты на 1,1%. Меньше всего в ноябре поднялись цены на бензин.