Мясо, гречка и сахар подорожали в России

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) заявила, что за неделю с 17 по 23 августа в России подорожал ряд продуктов, сообщает Ura.ru.

По данным ведомства, цена на гречневую крупу выросла на 0,1%, а сахар-песок подорожал на 0,16%. Также увеличилась стоимость куриного мяса - на 0,3%.

Кроме того, за указанный период подорожали шоколадные конфеты (на 0,8%), печенье (на 0,5%), пастеризованное молоко и сметана (на 0,3%), а также баранина, варёная колбаса, жирный творог и водка (на 0,2%).

В Росстате отметили, что рост цен зафиксирован в 52 регионах России.

Ранее директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева заявила, что в России минимум на 30% подорожает виноград, передаёт ОТР. По её словам, это связано с климатическими проблемами и рисками сокращения урожая.

