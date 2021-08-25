Мясо, гречка и сахар подорожали в России
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) заявила, что за неделю с 17 по 23 августа в России подорожал ряд продуктов, сообщает Ura.ru.
По данным ведомства, цена на гречневую крупу выросла на 0,1%, а сахар-песок подорожал на 0,16%. Также увеличилась стоимость куриного мяса - на 0,3%.
Кроме того, за указанный период подорожали шоколадные конфеты (на 0,8%), печенье (на 0,5%), пастеризованное молоко и сметана (на 0,3%), а также баранина, варёная колбаса, жирный творог и водка (на 0,2%).
В Росстате отметили, что рост цен зафиксирован в 52 регионах России.
Ранее директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева заявила, что в России минимум на 30% подорожает виноград, передаёт ОТР. По её словам, это связано с климатическими проблемами и рисками сокращения урожая.
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