Минэкономразвития предрекло опережающее восстановление экономки РФ

Экономика России может вернуться к допандемийным показателям IV квартала 2019 года уже в июне-июле, поскольку восстановление идёт опережающими темпами на несколько месяцев. Такую точку зрения озвучил министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях Петербургского международного экономического форума.

Как утверждал глава Минэкономразвития, отечественная экономика вернулась к средним показателям 2019 года «по большому счёту» уже в апреле текущего года.

«Если брать IV квартал, то минус 0,9 процентного пункта... говорить о полном восстановлении к IV кварталу 2019 года — это июнь-июль. Это на два-три месяца раньше, чем мы предполагали», — приводит RT слова министра.