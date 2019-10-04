Матвиенко предложила обложить новым налогом всю Россию
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко считает возможным ввести в действие налог для самозанятых во всех регионах страны уже с будущего года. Председатель верхней палаты парламента обосновала свою инициативу тем, что эксперимент по сбору этого налога в четырех пилотных субъектах дал положительные результаты.
Как отмечает Ura.ru, согласно статистике, озвученной Матвиенко, в России на сегодня зарегистрировались в качестве самозанятых свыше 200 тысяч человек. Специальный налоговый режим для таких работников в качестве эксперимента действует с начала года в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях.
Как отмечает Газета.ру, ранее министр экономического развития Максим Орешкин объявил, что с 2020 года любой российский регион сможет, по желанию, вводить режим самозанятых.
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