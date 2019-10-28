Минэкономразвития отвергло «налог Чубайса»

В Минэкономразвития подчеркивают, что идея подобного налога важна и актуальна, и к ней придется вернуться, но только после старта системы отчетности и мониторинга выбросов парниковых газов. Кроме того, введения углеродного налога можно будет избежать, если Россия сможет достичь цели по сокращению парниковых выбросов.

Напомним, что с предложением ввести углеродный налог Анатолий Чубайс выступил в середине июня 2019 года. Он утверждал, что подобная мера заставит промышленников сделать свои производства безопаснее для окружающей среды. В свою очередь Российский союз промышленников и предпринимателей заявил, что введение налога повлечет за собой рост тарифов ЖКХ и подорожание продукции металлургических предприятий, транспорта, а также рост инфляции.

