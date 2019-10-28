Минэкономразвития отвергло «налог Чубайса»
Министерство экономического развития России вычеркнуло положения, касающиеся введения в стране углеродного налога, из проекта закона о регулировании выбросов парниковых газов, пишет РБК. Этот закон, как сообщает Ura.ru, был назван «налогом Чубайса», так как именно глава «Роснано» предложил ввести эту норму, которая, по его мнению, должна заставить предпринимателей сделать свои производства экологичнее. Тем не менее, ряд экспертов утверждал, что введение этого налога повысит тарифы ЖКХ.
В Минэкономразвития подчеркивают, что идея подобного налога важна и актуальна, и к ней придется вернуться, но только после старта системы отчетности и мониторинга выбросов парниковых газов. Кроме того, введения углеродного налога можно будет избежать, если Россия сможет достичь цели по сокращению парниковых выбросов.
Напомним, что с предложением ввести углеродный налог Анатолий Чубайс выступил в середине июня 2019 года. Он утверждал, что подобная мера заставит промышленников сделать свои производства безопаснее для окружающей среды. В свою очередь Российский союз промышленников и предпринимателей заявил, что введение налога повлечет за собой рост тарифов ЖКХ и подорожание продукции металлургических предприятий, транспорта, а также рост инфляции.
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